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15 июл 2022

Mini представила электрический кабриолет

Mini представила электрический кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Компания MINI построила электрокар Cooper SE с открытым верхом. Купить машину не получится, так как ее создали в единственном экземпляре ради демонстрации технического потенциала марки.

Фактически, и по габаритам, и по технической начинке новинка идентична обычному кабриолету с двигателем внутреннего сгорания - в багажник помещается те же 160 литров. Сохранён мягкий тканевый верх, который при помощи электроприводов можно убрать в багажник за 18 секунд на скоростях до 30 км/ч.

Силовая установка идентична обычному Cooper SE - под капотом располагается 184-сильный электрический двигатель, который способен разогнать машину до первой сотни за 7.8 секунды. Что касается запаса хода, то здесь он составляет 230 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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