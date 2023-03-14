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14 мар 2023

Минимальный срок действия ОСАГО может быть снижен

Минимальный срок действия ОСАГО может быть снижен

Правительство России поддержало законопроект о сокращении минимального срока действия договора ОСАГО до одного месяца

«Некоторые пользуются машиной только в дачный сезон, бывают и другие причины, по которым автовладельцы хотели бы снизить такие расходы»- сообщил премьер-министра РФ, Михаила Мишустин в своем официальном заявлени.

На сегодняшний день страховой полис действует,  как минимум, год. Есть и некоторые нюансы – приобрести ОСАГО с меньшим сроком действия можно в том случае, если транспортное средство зарегистрировано в другой стране, или же если автомобиль движется транзитом через территорию РФ в страну постоянной регистрации.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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