Минимальный срок действия ОСАГО может быть снижен

Правительство России поддержало законопроект о сокращении минимального срока действия договора ОСАГО до одного месяца

«Некоторые пользуются машиной только в дачный сезон, бывают и другие причины, по которым автовладельцы хотели бы снизить такие расходы»- сообщил премьер-министра РФ, Михаила Мишустин в своем официальном заявлени.

На сегодняшний день страховой полис действует, как минимум, год. Есть и некоторые нюансы – приобрести ОСАГО с меньшим сроком действия можно в том случае, если транспортное средство зарегистрировано в другой стране, или же если автомобиль движется транзитом через территорию РФ в страну постоянной регистрации.