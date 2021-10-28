Минюст предложил лишать прав систематических нарушителей ПДД

В России могут начать лишать водительских прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения. Соответствующие санкции содержатся в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)

Как сообщает ТАСС, механизм санкций будет следующим - если в течение года водитель совершил три грубых нарушения правил дорожного движения, то его лишат прав сроком от одного года до двух лет. Что подразумевается под понятием «грубые нарушения». Во-первых, существенное превышение скоростного лимита (более чем на сорок километров в час). Во-вторых, проезд на запрещающий сигнал светофора и.т.д.

Также ведомство планирует ужесточить ответственность для нетрезвых нарушителей. В данный момент если водитель пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, то ему грозит лишение прав сроком на два года. В новой редакции КоАП эта санкция будет увеличена до трехлетнего срока.