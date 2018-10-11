Минпромторг назвал сроки выбора площадки для Aurus

Министр Денис Мантуров в ответе на вопрос по теме начала выпуска автомобилей Aurus назвал сроки, в которые Минпромторг определится с выбором индустриального партнёра

Этот вопрос должен решиться до конца текущего года. В качестве одной из возможных площадок рассматривается особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане. Но министр подчеркнул, что прорабатывается несколько вариантов, выберут из них тот, который позволит организовать производство с наименьшими затратами.

Вся линейка моделей должна быть полностью закончена и доведена до промышленных образцов до конца 2020 года. Не позднее 2021 года все модели должны выйти на серийную сборку.

Продвижение проекта выпуска серийных машин осуществляет компания Sollers. Продвижение бренда осуществляет ООО "Аурус", где Sollers принадлежит 25%, а 75% владеет ФГУП "НАМИ".

Напомним, линейка «Аурус» представляет собой семейство представительских машин, создаваемых на платформе «президентского автомобиля». Она включает четыре модификации: лимузин, седан, минивен и внедорожник.