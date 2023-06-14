Минпромторг поддержал идею покупки машины за материнский капитал

Сейчас подобный способ приобретения личного транспорта действует лишь на региональном уровне, когда власти тех или иных субъектов РФ сами устанавливают условия. Минпромторг же хочет стандартизировать механизм, чтобы запустить его на федеральном уровне.

Разрешение тратить средства маткапитала на покупку автомобиля должно стать ещё одной мерой государственной поддержки семей с детьми.

К слову, депутаты, которые также активно лоббируют данную инициативу, предлагают внедрять и некоторые важные ограничения. К примеру, купленную машину можно будет продать лишь через три года владения, а ребенок обязательно должен быть совладельцем приобретаемого транспортного средства.