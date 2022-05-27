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27 май 2022

Минпромторг подтвердил переговоры завода "Москвич" с китайскими партнерами

Минпромторг подтвердил переговоры завода "Москвич" с китайскими партнерами

Неделю назад в СМИ прошла информация о том, что на бывшем заводе АЗЛК, который  до недавнего время  принадлежал Renault, могут начать собирать китайские автомобили

Сегодня российское Министерство промышленности и торговли подтвердило, что переговоры с китайскими  партнерами ведутся.

К сожалению,  никакой конкретики СМИ представлено не было - глава ведомства Мантуров в интервью ТАСС рассказал лишь, что участников переговоров несколько. По неподтвержденной информации приоритетным игроком здесь выступает компания JAC - у этой компании уже имеются деловые отношения с КамАЗом.

Однако марка JAC была не единственным претендентом на членство в новом СП: упоминались также концерны FAW и BYD. На сегодняшний день завод находится на балансе властей города Москвы.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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