Минпромторг подтвердил переговоры завода "Москвич" с китайскими партнерами

Неделю назад в СМИ прошла информация о том, что на бывшем заводе АЗЛК, который до недавнего время принадлежал Renault, могут начать собирать китайские автомобили

Сегодня российское Министерство промышленности и торговли подтвердило, что переговоры с китайскими партнерами ведутся.

К сожалению, никакой конкретики СМИ представлено не было - глава ведомства Мантуров в интервью ТАСС рассказал лишь, что участников переговоров несколько. По неподтвержденной информации приоритетным игроком здесь выступает компания JAC - у этой компании уже имеются деловые отношения с КамАЗом.

Однако марка JAC была не единственным претендентом на членство в новом СП: упоминались также концерны FAW и BYD. На сегодняшний день завод находится на балансе властей города Москвы.

