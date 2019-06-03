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3 июн 2019

Минпромторг потратит 10 миллиардов на господдержку автопрома

Минпромторг потратит 10 миллиардов на господдержку автопрома

Минпромторг РФ рассматривает вопрос о продлении программ поддержки спроса на новые автомобили. Озвученная сумма — 10 миллиардов рублей, но источник финансирования пока непонятен

«Я понимаю примерно, сколько мы потратим, просто рано озвучивать, потому что мы пока не понимаем источник» - сообщил, в своем интервью агентству Интерфакс, Министр промышленности и торговли Дениса Мантуров. Любопытно, что в этом году государство уже потратило около 12 миллиардов рублей на поддержку российского авторынка. Уже запущены программы по льготному автокредитованию («Первый/Семейный автомобиль») и автолизингу. Помимо этого действует программа субсидирования приобретения газомоторной техники — транспорта, работающего на природном газе (метане) или на смешанном типе топлива (метан и бензин или дизель). Льготы доступны как частным лицам, так и организациям.

Между тем, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в 2018 году продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей увеличились на 13% в сравнении с 2017 годом. Причиной роста стало в том числе государственное субсидирование.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Ведомости

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