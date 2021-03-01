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1 мар 2021

Минпромторг расширил список роскошных автомобилей

Минпромторг расширил список роскошных автомобилей

Когда вы будете покупать себе новый автомобиль, внимательно посмотрите на его стоимость. Может случиться так, что даже за какой-нибудь корейский кроссовер вы заплатите втридорога

Да, с этого дня даже Skoda Kodiaq может больно ударить по карману, а вместе с ним Kia Mohave, Toyota Fortuner и даже безобидный  фургон Peugeot Traveller – все эти автомобили отныне входят в список тех, кто попадает под налог на роскошь. Почему? Все просто – в некоторых комплектациях их стоимость пробивает отметку в три миллиона рублей. Так что если вы захотите владеть чем-нибудь из вышеперечисленного, то советуем аккуратно выбирать их наполнение.

Напомним, что один из самых нелюбимых водителями налогов высчитывается  так.  Берется транспортный налог, а далее к нему применяется один из трех повышенных коэффициентов. Стоимость машины колеблется в коридоре от 3 до 5 миллионов рублей – коэффициент 1.5. Пробили планку в 5 миллионов -  налог платится в двойном размере. Вышли за десять миллионов -  в тройном.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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