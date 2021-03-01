Минпромторг расширил список роскошных автомобилей

Когда вы будете покупать себе новый автомобиль, внимательно посмотрите на его стоимость. Может случиться так, что даже за какой-нибудь корейский кроссовер вы заплатите втридорога

Да, с этого дня даже Skoda Kodiaq может больно ударить по карману, а вместе с ним Kia Mohave, Toyota Fortuner и даже безобидный фургон Peugeot Traveller – все эти автомобили отныне входят в список тех, кто попадает под налог на роскошь. Почему? Все просто – в некоторых комплектациях их стоимость пробивает отметку в три миллиона рублей. Так что если вы захотите владеть чем-нибудь из вышеперечисленного, то советуем аккуратно выбирать их наполнение.

Напомним, что один из самых нелюбимых водителями налогов высчитывается так. Берется транспортный налог, а далее к нему применяется один из трех повышенных коэффициентов. Стоимость машины колеблется в коридоре от 3 до 5 миллионов рублей – коэффициент 1.5. Пробили планку в 5 миллионов - налог платится в двойном размере. Вышли за десять миллионов - в тройном.