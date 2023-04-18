Минпромторг РФ заявил о готовности сотрудничать с индийским автопромом

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России готовы обсудить поставки в страну индийских автомобилей.

«Мы готовы обсуждать. Пока предложений таких не поступало. Мне известно, что разговоры такие есть, но пока ничего конкретного для нас еще не выносили»- приводят «РИА Новости» слова чиновника.

На сегодняшний день ни один из крупных индийских концернов не выводил свою продукцию на рынок РФ официально. Впрочем, дилеры уже наладили поставки автомобилей по параллельному импорту. В основном поставляют машины, которые созданы совместным предприятием Suzuki Maruti.