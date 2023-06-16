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16 июн 2023

Минпромторг верит в успех русских автомобилей

Минпромторг верит в успех русских автомобилей

Минпромторг нацелен существенно увеличить долю российских машин на рынке. О такой задаче сообщил замглавы министерства Альберт Каримов на сессии «Российский автопром: настоящее и будущее» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Если говорить о точных цифрах, то министерство поставило четкую задачу - машины собранные в России, должны занять шестьдесят процентов всего рынка.

Стратегия развития автопрома, прописанная до 2035 года, подразумевает удвоение выпуска машин в России в ближайшие два-три года. Также в числе задач — достижение технологического суверенитета.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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