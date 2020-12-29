Минпромторг заявил, что российский авторынок все-таки упал

Министерство промышлености и торговли РФ опубликовало отчет о динамике российского автомобильного рынка – она отрицательная!

Десять процентов – ровно настолько упал рынок по сравнению с прошлым годом. В числовом выражении это выглядит так – за 2020 год было продано полтора миллионов автомобилей. В 2019 году этот показатель равнялся одному миллиону семистам шестидесяти тысячам автомобилей. Если заглянуть еще на год раньше, то тогда продали почти два миллиона машин (1810000 штук). То есть, каждый год продажи проседали на 100-150 тысяч машин.

При этом в министерстве говорят, что, дескать, да, показатели плохие, но во всем пандемия виновата. С одной стороны –логично, а с другой – отрицательная динамика заставляет задумываться. К слову, эксперты полагают, что и 2021 год окажется негативным для отрасли - падение будет продолжаться.