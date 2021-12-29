Минпромторг заявил о снижении темпа роста цен на автомобили

В ведомстве полагают, что в следующем году цены стабилизируются окончательно

Глава Минпромторга, Денис Мантуров, отметил, что автомобили за этот год подорожали в пределах двадцати процентов. Однако дилеры говорят о других цифрах. Так, например в октябре «Авилон» говорил об увеличении цен на новые и подержанные машины на 20 процентов, а на модели ряда марок – на 40 процентов.

Аналитики известного агентства "Автостат" также считают, что ситуация с ценами намного хуже. Оценка рынка следующая: в начале года розничные цены поднялись на 25 процентов. А если учесть и дилерские наценки, то подорожание уже будет минимум тридцатипроцентным. При этом, что характерно, наш рынок остается в плюсе - по итогам прошедших 11 месяцев было продано 1 439 045 новых легковушек, что на 6,9 процента больше, чем годом ранее.