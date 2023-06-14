Минпромторг заявил об отсутствии смысла в народном автомобиле

Не так давно политики выступили с очередным предложением по созданию автомобиля для народа. В частности, Сергей Миронов посчитал, что такая машина должна стоить не дороже пятисот тысяч рублей.

Представители Минпромторга заявили, что такая идея слегка наивна. «Транспортное средство за 500 тысяч рублей будет представлять собой что-то максимально аскетичное – немногим больше, чем кузов, двигатель и коробка передач. Очевидно, что настолько "пустой" автомобиль без привычных опций безопасности, комфорта и соответствия экологическим нормам не подходит для эксплуатации в наши дни»- заявил глава ведомства, Денис Мантуров, в интервью СМИ.