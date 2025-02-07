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7 фев 2025

Минпросвещения вводит новые правила для онлайн автошкол

Минпросвещения вводит новые правила для онлайн автошкол

Минпросвещения России разработало новые правила дистанционного обучения для автошкол. Впервые будет прописан регламент онлайн-курсов по теоретической подготовке водителей. Обучающиеся смогут изучать ПДД, нормы КоАП, основы первой помощи и устройство автомобиля через цифровые образовательные сервисы

Для контроля за учебным процессом автошколы обязаны использовать специализированные платформы, фиксирующие посещаемость и успеваемость учеников. Ранее дистанционные занятия проводились бесконтрольно, что иногда сводилось к самоподготовке, запрещенной законом. Также в правилах предусмотрены изменения для обучения практическому вождению. Будущие водители автобусов, грузовиков и такси смогут осваивать навыки управления транспортом прямо в автопарках и транспортных комбинатах. Для этого автошколы и работодатели должны заключить соглашение.

По мнению экспертов, нововведение поможет справиться с острой нехваткой водителей в пассажирских и грузовых перевозках. Например, в сфере туристических автобусов дефицит кадров достигает 40–60% от потребности. Еще одно изменение касается водителей категории B: количество обязательных часов вождения в городских условиях увеличится с 38 до 42, а программы подготовки станут более практико-ориентированными.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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