Минтранс хочет сделать общественный транспорт в РФ бесплатным

К 2035 году в России может быть введен бесплатный проезд на общественном транспорте, об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии страны, подготовленном Минтрансом РФ

Как сообщает РБК, это нововведение используется как оправдание модели «пользователь платит», которую ведомство готовит для российских дорог. Схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по всем федеральным и региональным трассам, а к 2035-му предлагается брать плату со «всех категорий пользователей», но в проекте стратегии не уточняется, будет ли платным проезд на личной машине по любым дорогам.

В документе, на который ссылается издание, поясняется, что схема «пользователь платит» нужна в том числе «для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах». Кроме того, Минтранс предлагает побуждать жителей ездить внутри населенных пунктов на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.