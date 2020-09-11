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11 сен 2020

Минтранс хочет сделать общественный транспорт в РФ бесплатным

Минтранс хочет сделать общественный транспорт в РФ бесплатным

К 2035 году в России может быть введен бесплатный проезд на общественном транспорте, об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии страны, подготовленном Минтрансом РФ

Как сообщает РБК,  это нововведение используется как оправдание модели «пользователь платит», которую ведомство готовит для российских дорог. Схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по всем федеральным и региональным трассам, а к 2035-му предлагается брать плату со «всех категорий пользователей», но в проекте стратегии не уточняется, будет ли платным проезд на личной машине по любым дорогам.

В документе, на который ссылается издание, поясняется, что схема «пользователь платит» нужна в том числе «для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах». Кроме того, Минтранс предлагает побуждать жителей ездить внутри населенных пунктов на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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