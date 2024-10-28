Минтранс намерен увеличить штраф за неоплаченный проезд в шесть раз

Стало известно, что Министерство транспорта планирует увеличить денежное наказание за неоплаченный проезд по “платке” для легковых автомобилей с 1500 рублей до 10 000 рублей

Под удар могут попасть и владельцы грузовиков и автобусов. В этом случае наказание вырастет с 5000 до 30 000 рублей. Более того, планируется сократить период, в течение которого можно избежать штраф, с 25 до 5 дней. Другими словами, водитель будет обязан заплатить долг в течение первых 5 дней без учета 20-дневного “льготного” периода после вынесения постановления.

Ужесточение наказания за неоплаченный проезд обосновано слишком низкими штрафами, которые могут быть даже ниже стоимости самого проезда. Вследствие этого, некоторым недобросовестным водителям выгодней заплатить штраф, чем отдать несколько тысяч рублей за проезд по “платке”.