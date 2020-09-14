Минтранс подготовил масштабные поправки в ПДД

Документ предусматривает изменения в правилах стоянки и остановки, а также вводит ограничения для водителей электрических самокатов

Как сообщает «Коммерсантъ», поправки запрещают стоянку и остановку на островках безопасности в связи с риском наезда автомобилей на стоящие машины — зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» будет заканчиваться сразу после знака «Парковка».

Кроме того, ограничения касаются максимальной скорости движения автобусов. Вне города водителям будет разрешено двигаться со скоростью 90 км/ч лишь в случае, если автобус оборудован ремнями безопасности. Без этих средств их скорость ограничат 70 км в час. Автобусы для перевозки детей в обязательном порядке должны быть оснащены оранжевыми маячками.

Плюс ко всему документ меняет стандарты тонировки. Теперь ветровое стекло должно пропускать не менее 70% света, а для остальных стекол этот показатель нормироваться не будет.