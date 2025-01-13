Минтранс пока не планирует введение запрета на использование гаджетов за рулем

Минтранс РФ заявил, что изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), запрещающие использование за рулем отвлекающих устройств, таких как планшеты и смартфоны, не вступят в силу с 1 марта 2025 года

Напомним, что ранее Минтранс выступал с инициативой запретить использование водителями устройств, которые отвлекают внимание и снижают концентрацию во время движения. В перечень таких устройств предлагалось включить планшеты, смартфоны и мультимедийные экраны, применяемые для просмотра видео в процессе управления автомобилем. В последующем в новостях начала появляться информация, что водителям кроме всего перечисленного запретят употреблять за рулем еду, напитки и впринципе все, что может отвлекать во время движения.

В итоге, Минтранс опроверг слухи и подтвердил, что подобные ограничения в марте этого года вводиться не будут. Пока не ясно, будут ли власти в дальнейшем рассматривать и дорабатывать эту инициативу. Сейчас нарушение подразумевает только использование смартфона во время движения, а размер штрафа составляет 1500 рублей.