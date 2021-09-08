Минтранс запрещает самокатам ездить быстро

Ведомство подготовило финальный проект поправок в ПДД, которые определят статус средств индивидуальной мобильности

Главный пункт, на который стоит обратить внимание - ограничение скорости в 25 километров в час на всех участках дорог: проезжая часть, тротуары, велосипедные полосы и.т.д. Да, похоже что с проезжих частей никто электрические самокаты убирать не будет - в поправках данная норма остается неизменной, но появилось важное уточнение - СИМ разрешено двигаться только по правой стороне, а пилот должен быть оснащен всеми средствами защиты, включая светоотражатели.

Любопытно, но поправки вводят еще одно ограничение - весовое. Если самокат, или моноколесо, либо что-то подобное весит более 35 килограмм, то доступ на тротуары и велосипедные дорожки такому транспортному средству будет ограничен.