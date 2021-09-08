Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2021

Минтранс запрещает самокатам ездить быстро

Минтранс запрещает самокатам ездить быстро

Ведомство подготовило финальный проект поправок в ПДД, которые определят статус средств индивидуальной мобильности

Главный пункт, на который стоит обратить внимание - ограничение скорости в 25 километров в час на всех участках дорог: проезжая часть, тротуары, велосипедные полосы и.т.д. Да, похоже что с проезжих частей никто электрические самокаты убирать не будет - в поправках данная норма остается неизменной, но появилось важное уточнение - СИМ разрешено двигаться только по правой стороне, а пилот должен быть оснащен всеми средствами защиты, включая светоотражатели.

Любопытно, но поправки вводят еще одно ограничение - весовое. Если самокат, или моноколесо, либо что-то подобное весит более 35 килограмм, то доступ на тротуары и велосипедные дорожки такому транспортному средству будет ограничен.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Израиле разработали свой собственный автомобиль.

07 сентября 2021

Дебют Mercedes AMG One опять откладывается

07 сентября 2021

Hyundai Motor Group представил стратегию популяризации водородной энергии до 2040 года

07 сентября 2021

В США запретили заниженные пикапы

07 сентября 2021
Lexus UX FSport

В Lexus слегка обновили дизайн модели UX

07 сентября 2021
Штефан Зилафф

За облик автомобилей Geely теперь будет отвечать специалист из Bentley

07 сентября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - mazda cx-9 century edition (2021) и красное, и белое для mazda cx-9 Тест драйв
08 сентября 2021

Mazda CX-9
"И красное, и белое для Mazda CX-9"
Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) сыграл в гольф по новым правилам
Тест драйв
06 сентября 2021

Volkswagen Taos
"Volkswagen Taos сыграл в гольф по новым правилам"
Subaru WRX STI - subaru wrx sti (2018) классик при жизни
Тест драйв
03 сентября 2021

Subaru WRX STI
"Классик при жизни"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 2 3