Минтранс запустит беспилотную перевозку грузов

Транспортное ведомство раскрыло подробности об интересном проекте – сети беспилотных автопоездов, которые начнут возить грузы между мегаполисами

Пока все будет работать в тестовом режиме – на трассу М11 выпустят несколько тягачей Камаз, которые оснащены комплексом автономного управления, куда входят камеры, радары, лидары и т.д. Строго говоря, машины не стали делать с нуля – за основу были взяты обычные тягачи КАМАЗ-54901, на которые установили все необходимое оборудование.

Как уже стало ясно – первый маршрут для беспилотников будет пролегать между Санкт-Петербургом и Москвой. Разумеется, автомобили смогут заезжать в соседние города, которые находятся рядом с трассой М11 (Тверь, например), которую признали одной из самых лучших дорог для тестирования автономных машин.