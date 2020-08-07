Минздрав изменит состав автомобильных аптечек

Минздрав России подготовил проект новых требований к автомобильной аптечке. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов

Судя по тексту, состав аптечки будет серьезно изменен. В частности, предлагается добавить упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь, также хотят добавить медицинские маски.

Если говорить подробнее, то планируется убрать бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см). Вместе с ними из аптечки исчезнут стерильные бинты различных размеров ‎и стерильный перевязочный пакет. Вместо удаленных перевязочных средств добавить дополнительную упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Также лейкопластырь размером 1 х 250 см заменить на лейкопластырь не менее чем 2 х 500 см. Такая ширина позволяет более эффективно закреплять повязки, а также накладывать дренирующую повязку, которая пластырем шириной 1 см невыполнима. В заключении Минздрав предлагает увеличить количество перчаток до двух пар и добавить две нестерильные трехслойные медицинские маски из нетканого материала с резинками или завязками в связи ‎с необходимостью защиты органов дыхания от респираторных инфекций.