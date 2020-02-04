Мировые навигационные системы были обмануты искусственной пробкой

Некий Саймон Векерт из Берлина смог обмануть алгоритм Google Maps и создать на пустой улице искусственный дорожный затор

Цель исследователя была следующей – показать недостатки взаимодействия виртуальных сервисов и физического мира, а также то, как просто ввести систему в заблуждение. Собственно, для ее достижения он взял небольшую тележку и погрузил в нее 99 телефонов с включенным навигатором и некоторое время возил их по дорогам.

Алгоритм Google определил скорость движения телефонов и решил, что они принадлежат водителям, застрявшим в пробке. Эта информация отразилась в картах – улицы, по которым немец провез тележку, окрасились в Google Maps в красный цвет. В реальности же дороги были совершенно свободны.