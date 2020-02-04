Автомобильный портал Motorpage
4 фев 2020

Мировые навигационные системы были обмануты искусственной пробкой

Мировые навигационные системы были обмануты искусственной пробкой

Некий Саймон Векерт из Берлина смог обмануть алгоритм Google Maps и создать на пустой улице искусственный дорожный затор

Цель исследователя была следующей – показать  недостатки взаимодействия виртуальных сервисов и физического мира, а также то, как просто ввести систему в заблуждение. Собственно, для ее достижения он взял небольшую тележку и погрузил в нее 99 телефонов с включенным навигатором и некоторое время возил их по дорогам.

Алгоритм Google определил скорость движения телефонов и решил, что они принадлежат водителям, застрявшим в пробке. Эта информация отразилась в картах – улицы, по которым немец провез тележку, окрасились в Google Maps в красный цвет. В реальности же дороги были совершенно свободны.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai

Пикап Hyundai пойман во время испытаний

04 февраля 2020

В новом КоАП сохранится возможность оплаты штрафа со скидкой

04 февраля 2020
BMW iNext

Инновационный кроссовер BMW получит «умные» стекла

04 февраля 2020
Cadillac XT6 2020

Cadillac XT6 вышел на российский рынок

04 февраля 2020
Felino CB7R

Канадцы представили очень мощный суперкар

04 февраля 2020

Водители Toyota больше не смогут перепутать газ и тормоз

04 февраля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Sonata - hyundai sonata 2020 - больше не такси Тест драйв
03 февраля 2020

Hyundai Sonata
"Hyundai Sonata – больше не такси"
Volvo V90 Cross Country - volvo v90 cross country 2017 чемодан, икея, хипстер
Тест драйв
31 января 2020

Volvo V90 Cross Country
"Чемодан, Икея, Хипстер"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 старый — добрый
Тест драйв
29 января 2020

Suzuki SX4
"Старый — добрый"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 1 6 0