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9 июн 2021

Mitsubishi анонсировала свой электрический кроссовер

Mitsubishi анонсировала свой электрический кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Альянс Mitsubishi Motors и корпорации GAC опубликовал первые фотографии предсерийного кроссовера Aitrek нового поколения. 

Дабы не возникало путаницы, мы несколько проясним ситуацию. Да, в начале нулевых на домашнем рынке под этим наименованием продавался  популярный кроссовер Outlander, но сегодня речь пойдет про совсем другую машину – перелицованный GAC Aion V. Основные отличия кроссовера Mitsubishi от донорской модели будут заключаться в оформлении обвеса кузова,  новой оптике и слегка видоизмененном интерьере.

Изменений в силовой установке не предвидится. По предварительным данным  новый Airtrek получит электромотор на 183 лошадиные силы от GAC, и целых два варианта батарей. Их емкость не сообщается, но запас хода будет составлять  500 и 600 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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