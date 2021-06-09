Mitsubishi анонсировала свой электрический кроссовер

Альянс Mitsubishi Motors и корпорации GAC опубликовал первые фотографии предсерийного кроссовера Aitrek нового поколения.

Дабы не возникало путаницы, мы несколько проясним ситуацию. Да, в начале нулевых на домашнем рынке под этим наименованием продавался популярный кроссовер Outlander, но сегодня речь пойдет про совсем другую машину – перелицованный GAC Aion V. Основные отличия кроссовера Mitsubishi от донорской модели будут заключаться в оформлении обвеса кузова, новой оптике и слегка видоизмененном интерьере.

Изменений в силовой установке не предвидится. По предварительным данным новый Airtrek получит электромотор на 183 лошадиные силы от GAC, и целых два варианта батарей. Их емкость не сообщается, но запас хода будет составлять 500 и 600 километров.