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30 сен 2021

Mitsuoka обновила свои ретромодели Viewt и Viewt Nadeshiko

Mitsuoka обновила свои ретромодели Viewt и Viewt Nadeshiko
Автор фото: фирма-производитель

Многие автопроизводители Японии делают для домашнего рынка интересные модели в ретро-стилистике. У Mitsuoka тоже есть такие – микрокары Viewt и Viewt Nadeshiko.

Буквально на днях они пережили обновление. С рестайлингом оба автомобиля  получили новую приборную панель, выполненную в ретро-стиле.  Также на автомобили установил новую мультимедийную систему со всеми современными интерфейсами.

Надо сказать, обе модели можно назвать уже очень старыми. Дело в том, что в основе Viewt лежит  знакомый всем Nissan Micra, производство которого стартовало в 1993 году. Напомним, что Viewt отличается от Ниссана оригинальным оформлением передней и задней частей в ретростиле, отсылающем к Jaguar Mark 2 1960-х годов.

При написании новости использовалась информация:
drom

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