Mitsuoka обновила свои ретромодели Viewt и Viewt Nadeshiko

Многие автопроизводители Японии делают для домашнего рынка интересные модели в ретро-стилистике. У Mitsuoka тоже есть такие – микрокары Viewt и Viewt Nadeshiko.

Буквально на днях они пережили обновление. С рестайлингом оба автомобиля получили новую приборную панель, выполненную в ретро-стиле. Также на автомобили установил новую мультимедийную систему со всеми современными интерфейсами.

Надо сказать, обе модели можно назвать уже очень старыми. Дело в том, что в основе Viewt лежит знакомый всем Nissan Micra, производство которого стартовало в 1993 году. Напомним, что Viewt отличается от Ниссана оригинальным оформлением передней и задней частей в ретростиле, отсылающем к Jaguar Mark 2 1960-х годов.