Mitsuoka превратила Yaris в ретро-кар

Эта японская компания славится своими ретро-конверсиями современных автомобилей. Перед вами их новый проект – Viewt

Вообще Viewt уже выпускался компанией, только если раньше инженеры брали за основу Nissan Micra, то теперь японцы переключились на Toyota Yaris. Шаг логичный, так как "Микру" в прошлом году сняли с производства. Относительно обычного "Яриса" у четвертой Mitsuoka Viewt — полностью оригинальное оперение и заменена часть деталей «кормы». Формообразованием и стилевыми элементами перед перекликается со стилистикой английских машин - в частности, "Ягуаров".

Интерьер не тронут, как и вся техническая начинка. Под капотом "Вьюта" трудится стандартный мотор объемом в полтора литра, который развивает 120 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется вариатор.