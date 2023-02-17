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17 фев 2023

Mitsuoka превратила Yaris в ретро-кар

Mitsuoka превратила Yaris в ретро-кар
Автор фото: фирма-производитель

Эта японская компания славится своими ретро-конверсиями современных автомобилей. Перед вами их новый проект – Viewt

Вообще Viewt уже выпускался компанией, только если раньше инженеры брали за основу Nissan Micra, то теперь японцы переключились на Toyota Yaris. Шаг логичный, так как "Микру" в прошлом году сняли с производства. Относительно обычного "Яриса" у четвертой Mitsuoka Viewt — полностью оригинальное оперение и заменена часть деталей «кормы». Формообразованием и стилевыми элементами перед перекликается со стилистикой английских машин - в частности, "Ягуаров".

Интерьер не тронут, как и вся техническая начинка. Под капотом "Вьюта" трудится стандартный мотор объемом в полтора литра, который развивает 120 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется вариатор.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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