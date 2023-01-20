Mitsuoka Viewt отправлен в отставку

Японская компания Mitsuoka, которая выпускает ретрокары на базе серийных автомобилей, вынуждена будет в скором времени отказаться от модели Viewt.

"Вьют" долгое время был самым популярным автомобилем марки, отчасти, из-за своей большей доступности (на фоне остальных моделей Mitsuoka). К сожалению, время данной модели прошло - причиной тому стало завершение жизненного цикла Nissan March, на базе которого и строится данная ретро-модель.

Параллельно в разработку запущена некая новинка, которая заменит в модельной линейке "Вьют", также "Митсуока" готова взяться за конверсию клиентских Nissan March, так что легендарный миникар еще будет жить