Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2023

Mitsuoka Viewt отправлен в отставку

Mitsuoka Viewt отправлен в отставку

Японская компания Mitsuoka, которая выпускает ретрокары на базе серийных автомобилей, вынуждена будет в скором времени отказаться от модели Viewt.

"Вьют" долгое время был самым популярным автомобилем марки, отчасти, из-за своей большей доступности (на фоне остальных моделей Mitsuoka). К сожалению, время данной модели прошло - причиной тому стало завершение жизненного цикла Nissan March, на базе которого и строится данная ретро-модель.

Параллельно в разработку запущена некая новинка, которая заменит в модельной линейке "Вьют", также "Митсуока" готова взяться за конверсию клиентских Nissan March, так что легендарный миникар еще будет жить

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Взгляните на уникальный Lamborghini Countach

20 января 2023
Volkswagen Tharu

В Россию привезли Volkswagen Tharu

20 января 2023

Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

20 января 2023
Lancia Ypsilon

Lancia обновила свою единственную модель

20 января 2023

На BMW i7 начнут показывать футбол

20 января 2023

Porsche разработала новую мультимедийную систему для старых моделей

20 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"

Написано новостей:

3 2 2 5 8