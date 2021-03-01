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1 мар 2021

МКАД поехал быстрее

МКАД поехал быстрее

Да, рост,  пусть и не большой, но весомый – 11 процентов. Каким же образом удалось добиться улучшений?

Ответ, как оказалось прост – надо было всего лишь внедрить запрет на транзитный проезд грузовиков. Как сообщает столичная администрация, запрет на движение грузовых автомобилей и фур, полная масса которых превышает 12 тонн, собственно, снизил их численность на окружной трассе, это привело к росту средней скорости машин в целом – на 11 процентов.

Подобная мера так понравилась властям, что было принято решение продлить ее на год. Кроме того, уже планируется внедрить ее на постоянной основе. Так что на МКАД могут выезжать только автомобили, предназ¬наченные для обслуживания жителей и предприятий столичного региона. Каждая из таких машин должна обладать специальным пропуском. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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