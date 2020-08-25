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25 авг 2020

МКАД приведут к совершенству

МКАД приведут к совершенству

На трассе усовершенствуют систему фиксации нарушений и навигацию, а также оборудуют аварийные карманы

Московские власти обещают сделать движение по МКАД безопаснее. В частности, на трассе усовершенствуют систему фиксации нарушений и навигацию, а также оборудуют аварийные карманы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Так, власти подготовили изменения в проекты организации дорожного движения на время проведения работ. Плюс ко всему прорабатывается вопрос введения дополнительного освещения, новой системы навигации, а также установки большего количество комплексов фото-и видеофиксации. Ради снижения количества аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили, на МКАД оборудуют специальные карманы. Кроме того, в скором времени еще на 17 перекрестках города появится вафельная разметка.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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