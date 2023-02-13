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13 фев 2023

МКАД стал менее аварийным

МКАД стал менее аварийным

За три года количество смертельных ДТП на МКАД сократилось вдвое. Ежедневно же по трассе проезжают более миллиона автомобилей

По заявлениям градоначальника, Сергея Собянина, на положительную статистику большое влияние оказали комплексы фото-видео фиксации (их здесь насчитывается более 250 штук). Кроме того мэр Москвы отметил и широкий спектр контраварийных мер, к которым можно отнести и предупреждающие экраны, на которых транслируется информация о текущей дорожной ситуации, и постоянная регулировка схем движения.

Надо сказать, что за прошлый год число ДТП снизилось и по стране в целом. С января по ноябрь число ДТП упало на 5,2 процента, пострадавших в них людей — на 5,3 процента, погибших — на 5,7 процента, что следует из официальных заявлений МВД.

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