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18 июн 2021

Младенец подарил родителям обновления к Tesla

Младенец подарил родителям обновления к Tesla

Основной посыл этого материала – не оставляйте детей наедине с мобильными телефонами, ибо они могут совершить непоправимое.

Итак, дано -  младенец десятимесячный, телефон и родительский автомобиль Tesla. Родители оставили своего отпрыска наедине со смартфоном, тот стал в него «тыкать» и дошел до того, что каким-то образом открыл фирменное предложение Tesla  и накупил платных обновлений для автомобиля на сумму в десять тысяч долларов.

Разумеется, родители были в шоке от покупки и попытались вернуть деньги, но 48 часов истекли, а после этого срока в Tesla претензии не принимаются. Зато теперь у них есть прокаченная Tesla, вот только радости им она явно не приносит.

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