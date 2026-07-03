Многодетным семьям предложили летом бесплатно пользоваться платными трассами

В Государственной думе предложили ввести сезонную льготу для многодетных семей, предусматривающую бесплатный или льготный проезд по платным дорогам в летний период

Авторы инициативы предлагают предоставлять льготу ежегодно с 1 июня по 31 августа либо в другой период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными путешествиями. По мнению депутатов, именно летом многодетные семьи чаще совершают дальние поездки на личных автомобилях, а расходы на платные магистрали становятся заметной частью семейного бюджета.

Предлагается распространить право бесплатного или льготного проезда на один легковой автомобиль каждой многодетной семьи. Для подтверждения статуса и регистрации автомобиля нужно будет воспользоваться порталом «Госуслуги».