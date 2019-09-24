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24 сен 2019

Молимся за парковку платную

Молимся за парковку платную

Итальянский священник разрешил платить за парковку молитвой. Думаете, что это дешево? Как бы ни так, плата за парковку высока

В итальянском Авеццано пастор местной церкви Винченцо Де Марио, воспользовавшись нехваткой мест для стоянки машин в городе, ввёл необычный способ оплаты парковки на своей территории – чтобы оставить свой автомобиль, достаточно помолиться. Как сообщает местное издание  Avvenire, перед въездом на стоянку стоит специальная табличка, где указан прайс.

К слову, о ценах. Если вам необходимо  встать буквально на пятнадцать минут, то будьте так добры, прочитайте один раз молитву Деве Марии. Если же вам потребуется час времени, то восхвалять святую придется уже десять раз подряд.  Самым дорогим ценником обладает парковка на пять часов, ради которой необходимо произнести молитву Святому Розарию.  По словам священника,  отслеживать выполнение требований парковки будет только «Господь и Богоматерь».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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