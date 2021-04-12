Morgan готовит трехколесный спорткар

Легендарный 3 Wheeler, о прекращении производства которого, было объявлено прошлой осенью, претерпит реинкарнацию. Однако, многие фирменные черты уйдут в прошлое

Издание Autocar уже успело запечатлеть несколько прототипов во время ходовых испытаний. Если приглядеться, то можно заметить, что исчез мотоциклетный двигатель, который раньше выставлялся на полное обозрение. Да трехколесная компоновка сохранилась, но двигатель теперь расположится под капотом. К слову, мотоциклетный мотор не будет использоваться вовсе – подобная техника не удовлетворяет экологическим стандартам.

Что придет ему на замену? По одной из версий – мотор от BMW Z4 – двухлитровая четверка с наддувом и мощностью в 258 лошадиных сил. Для автомобилей Morgan этот мотор сравнительно нов – пока им оснащается только одна модель - Morgan Plus Four. Правда, тот же самый Autocar заявляет, что этот мотор для нового 3 Wheeler велик и не подойдет по размеру, так что может быть мы увидим совершенно другое «сердце». Дата выхода спорткара неизвестна.