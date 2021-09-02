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2 сен 2021

Morgan возродит свою трехколесную модель

Morgan возродит свою трехколесную модель
Автор фото: фирма-производитель

Английский автопроизводитель официально заявил  о возрождении модели 3 Wheeler. К сожалению, машина не будет иметь ничего общего с предшественником кроме внешности.

Да, свое заявление компания снабдила тизерными фотографиями, на которых изображен идеологический преемник классического спорткара. Трехколесная компоновка, открытый кузов – все это есть в наличии.  Правда у новой машины будет важное технологическое отличие.

Дело в том, что классический Morgan 3 Wheeler оснащался мотоциклетным мотором V2. Новинка же будет оснащаться атмосферным трехцилиндровым мотором от Ford, который устанавливается на хэтчбек Fiesta.  Моторчик развивает 78 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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