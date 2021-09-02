Morgan возродит свою трехколесную модель

Английский автопроизводитель официально заявил о возрождении модели 3 Wheeler. К сожалению, машина не будет иметь ничего общего с предшественником кроме внешности.

Да, свое заявление компания снабдила тизерными фотографиями, на которых изображен идеологический преемник классического спорткара. Трехколесная компоновка, открытый кузов – все это есть в наличии. Правда у новой машины будет важное технологическое отличие.

Дело в том, что классический Morgan 3 Wheeler оснащался мотоциклетным мотором V2. Новинка же будет оснащаться атмосферным трехцилиндровым мотором от Ford, который устанавливается на хэтчбек Fiesta. Моторчик развивает 78 лошадиных сил.