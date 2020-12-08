Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2020

Московские автомобилисты получили по огурцу

Московские автомобилисты получили по огурцу

Мы с коллегами по Motorpage сначала подумали, что это какая-то новогодняя акция, а потом задумались -  в новый год же раздают мандарины, а тут соленые огурцы. Это что-то новое и странное

Поясним, автомобилисты беляевского района обнаружили на своих автомобилях полиэтиленовый пакет  с огурцом. Также на лобовом стекле лежала записка с надписью «этот огурчик для тебя».  Никто не знает, кто кладет эти огурцы и зачем. Есть предположение,  что это предупреждение в соседской борьбе за парковку. Другая версия – зимнее обострение городских сумасшедших.

Говорят, что некоторые владельцы машин попробовали нестандартные подарки и отметили, что огурцы оказались вкусными. Сообщается,  один из осчастливленных был крайне рад огурцу – ему не пришлось идти в магазин за ним.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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