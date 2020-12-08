Московские автомобилисты получили по огурцу

Мы с коллегами по Motorpage сначала подумали, что это какая-то новогодняя акция, а потом задумались - в новый год же раздают мандарины, а тут соленые огурцы. Это что-то новое и странное

Поясним, автомобилисты беляевского района обнаружили на своих автомобилях полиэтиленовый пакет с огурцом. Также на лобовом стекле лежала записка с надписью «этот огурчик для тебя». Никто не знает, кто кладет эти огурцы и зачем. Есть предположение, что это предупреждение в соседской борьбе за парковку. Другая версия – зимнее обострение городских сумасшедших.

Говорят, что некоторые владельцы машин попробовали нестандартные подарки и отметили, что огурцы оказались вкусными. Сообщается, один из осчастливленных был крайне рад огурцу – ему не пришлось идти в магазин за ним.