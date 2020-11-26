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26 ноя 2020

Московские пробки вернулись к доковидным показателям

Московские пробки вернулись к доковидным показателям

В столице с наступлением ноября стал расти уровень загруженности дорог, которые ранее были свободнее из-за ограничительных мер на фоне «второй волны»

В ноябре 2020 года загруженность дорог в Москве постепенно приближается к средним показателям, которые фиксировались до пандемии коронавируса. По данным международной картографической компании 2ГИС, влияние «второй волны» и связанных с ней ограничительных мер меньше отражается на пробках по сравнению с октябрем, когда в городе наблюдали уменьшение трафика.

В ноябре в столице пробки росли от недели к неделе. Так, в начале месяца средняя утренняя загруженность дорог составляла 3,25 балла, а вечерняя — 6,91 балла. Во второй неделе ноября этот показатель вырос до 3,35 и 8,33 балла утром и вечером соответственно, а в третьей — до 3,87 и 8,88 балла. Минимальный уровень трафика на столичных дорогах в 2ГИС фиксировали в начале периода самоизоляции: в понедельник, 30 марта, и в субботу, 4 апреля, загруженность магистралей не превышала 1 балла.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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