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25 июл 2022

Московские светофоры перестанут мигать желтым по ночам

Московские светофоры перестанут мигать желтым по ночам
Жители столицы, передвигаясь по ее дорогам ночами, замечали, наверняка, необычное явление – большинство светофоров мигали постоянно желтыми огнями. 
К сожалению, теперь данную «иллюминацию» наблюдать не получится – ЦОДД представил новый ночной режим работы светофоров – даже ночью они будут функционировать в штатном режиме. Единственное отличие, по данным ЦОДД: в тёмное время суток запрещающие и разрешающие сигналы загораются на более короткое время. Связано это с более низкой интенсивностью движения.
 
Сообщается, что дорожное ведомство идет на такие меры, чтобы противодействовать уличным гонщикам, которые любят демонстрировать свое мастерство по ночам.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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