Московские светофоры перестанут мигать желтым по ночам

Жители столицы, передвигаясь по ее дорогам ночами, замечали, наверняка, необычное явление – большинство светофоров мигали постоянно желтыми огнями.

К сожалению, теперь данную «иллюминацию» наблюдать не получится – ЦОДД представил новый ночной режим работы светофоров – даже ночью они будут функционировать в штатном режиме. Единственное отличие, по данным ЦОДД: в тёмное время суток запрещающие и разрешающие сигналы загораются на более короткое время. Связано это с более низкой интенсивностью движения.

Сообщается, что дорожное ведомство идет на такие меры, чтобы противодействовать уличным гонщикам, которые любят демонстрировать свое мастерство по ночам.