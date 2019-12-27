Московские власти рассказали о новогодних перекрытиях

В центре столицы в период с 28 декабря по 8 января некоторые улицы станут пешеходными

«Центр организации дорожного движения напоминает, что уже в эту субботу (28 декабря) часть улиц в центре столицы станет пешеходной. ЦОДД рекомендует для поездок по городу пользоваться городским транспортом. Тех, кто решит ехать на автомобиле, просим заранее ознакомиться с вводимыми ограничениями и учитывать их при планировании маршрутов», — отмечено в сообщении транспортного ведомства.

Так, в 02:00 28 декабря до 22:00 6 января проезд будет закрыт на Тверской улице (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховой улице (от Воздвиженки до Тверской улицы), улице Охотный Ряд (от Моховой улицы до Театрального проезда), а также в Театральном проезде (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки). Также отмечается, что в праздничные дни все парковки будут бесплатными.