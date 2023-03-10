Автомобильный портал Motorpage
10 мар 2023

Московские власти запускают очередной "парковочный" эксперимент

Московские власти запускают очередной "парковочный" эксперимент

В рамках эксперимента в Москве разрешат не платить за парковку у метро. Бесплатной городская парковка будет только для тех, кто оставляет автомобиль, чтобы пересесть на метро, как все будет работать?

Итак, останавливаясь на улицах возле метро, вы (в специальном приложении) можете выбрать специальную функцию "перехватывающего тарифа". Далее вам необходимо совершить за день как минимум две поездки на метро или МЦК по карте «Тройка». После этого нужно ввести номер «Тройки» в соответствующую графу в приложении и завершить сессию. В этом случае деньги за парковку не снимут. Если же хоть одно условие будет нарушено, то придется заплатить за количество часов, сколько машина простояла на стоянке.

На первом этапе новые  правила будут действовать только у метро «Братиславская» на улице Перерва - возле дома 52.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России резко возросло количество зарядных станций для электромобилей

10 марта 2023

Российский рынок машин перестал входить в пятерку крупнейших в Европе

10 марта 2023

Классические автомобили стали хорошим средством для инвестиций

10 марта 2023

Взгляните на уникальный Aston Martin в стиле "неоретро"

10 марта 2023

Hyundai Sonata станет полноприводной

10 марта 2023

Китайцы готовятся занять новый сегмент автомобильного рынка

09 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала» Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) пламенный привет из поднебесной
Тест драйв
05 марта 2023

Haval Dargo
"Пламенный привет из Поднебесной"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 (2016) почему простота - это хорошо
Тест драйв
01 марта 2023

Suzuki SX4
"Почему простота - это хорошо"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 5 6 2