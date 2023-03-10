Московские власти запускают очередной "парковочный" эксперимент

В рамках эксперимента в Москве разрешат не платить за парковку у метро. Бесплатной городская парковка будет только для тех, кто оставляет автомобиль, чтобы пересесть на метро, как все будет работать?

Итак, останавливаясь на улицах возле метро, вы (в специальном приложении) можете выбрать специальную функцию "перехватывающего тарифа". Далее вам необходимо совершить за день как минимум две поездки на метро или МЦК по карте «Тройка». После этого нужно ввести номер «Тройки» в соответствующую графу в приложении и завершить сессию. В этом случае деньги за парковку не снимут. Если же хоть одно условие будет нарушено, то придется заплатить за количество часов, сколько машина простояла на стоянке.

На первом этапе новые правила будут действовать только у метро «Братиславская» на улице Перерва - возле дома 52.