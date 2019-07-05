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5 июл 2019

Московские водители стали дисциплинированней

Московские водители стали дисциплинированней

В столице количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 28% по сравнению с прошлым годом

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отчитался об улучшении поведения водителей в отношении правил парковки. Сообщается, что в Москве количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 28% по сравнению с 2018 годом. «Благодаря этому стало меньше помех для городского транспорта и заторов из-за неправильно припаркованных машин», — пояснили в ведомстве.

Ранее ГКУ Администратор московского парковочного пространства (АМПП) назвало московские улицы, откуда чаще всего эвакуируют автомобили. В мае наиболее часто правила парковки автомобилей нарушались на Пресненской набережной, а также на Комсомольской площади и на Кутузовском проспекте. 

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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