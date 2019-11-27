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27 ноя 2019

Московских водителей предупредили о гололедице

Московских водителей предупредили о гололедице

ГИБДД попросила водителей соблюдать меры предосторожности в связи с изменением погодных условий в Москве

Как сообщает Autonews.ГИБДД Москвы предупредила водителей о грядущих изменениях погодных условий. В ведомстве заявили, что среду показания термометров будут увеличиваться, но все еще будут иметь минусовые значения, а воздух станет более влажным. Такие колебания климата, как утверждают в Госавтоинспекции столицы, неизбежно приведут к обледенению проезжей части и увеличению скользкости на дорогах.

«В связи с этим мы просим водителей быть более внимательными и аккуратными при управлении транспортными средствами. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и мелких аварий важно не допускать резкие маневры, в том числе перестроения на высокой скорости автомобиля, а также увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта», — говорится в сообщении.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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