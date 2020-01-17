Московских водителей предупредили о перекрытиях

В Москве ограничат движение в связи с мероприятиями, посвященными Крещению. Водителей просят быть аккуратнее

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что проезд автомобилей будет ограничен с 18:00 18 января по 06:00 19 января. Так, движение автомобилей будет закрыто на Санаторной и Тютчевской аллее. Также закроют выезд с Торговой улицы, ограничат проезд транспорта и по Мещерскому проспекту.

В свою очередь, в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) обратились к водителям с просьбой быть внимательнее при передвижении по городу, соблюдать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не мешать участникам праздничных мероприятий, посвященных Крещению.