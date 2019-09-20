Московских водителей предупредили о первых заморозках

Автомобилистов в Москве призвали соблюдать осторожность из-за прогнозируемых заморозков в столице 19-21 сентября

В Москве, в ближайшие дни ожидаются первые минусовые температуры. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут опуститься -3 градусов. Как сообщает пресс-служба «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД), в сложившейся ситуации не исключается появление на дорогах гололедицы, которая может привезти к многочисленным ДТП.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой по возможности отказаться в эти дни от использования автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Если этого сделать невозможно автомобилистам следует быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.