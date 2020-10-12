Московских водителей предупредили о первом снеге

Мокрый снег возможен уже на этой неделе, а на следующей — станет еще холоднее. Автомобилистам следует быть очень внимательными на дорогах

В столичном регионе к концу недели ожидаются первые ночные заморозки, а также мокрый снег. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на специалиста московского «Метеобюро» Татьяну Позднякову. В сложившейся ситуации столичным автомобилистам рекомендуется быть очень внимательными на дорогах.

«В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки», — рассказала метеоролог. При этом дневная температура опустится до плюс 3-5 градусов. Такие метеоусловия могут привезти к настоящему «дню жестянщика». Однако пока ГИБДД и синоптики не обращались к водителям с рекомендациями по замене резины с летней на зимнюю.