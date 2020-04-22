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22 апр 2020

Московский автосалон-2020 отменен из-за коронавируса

Московский автосалон-2020 отменен из-за коронавируса

Московский международный автосалон 2020 года отменен. Организаторы автомобильного шоу объявили, что выставка, которая должна была начаться 26 августа, не состоится. Среди причин отмены мероприятия — пандемия коронавируса, неблагоприятная экономическая ситуация и резкое падение продаж новых автомобилей по всему миру

Из заявления Российской ассоциации автопроизводителей можно сделать вывод, что о переносе Московского международного автосалона (ММАС-2020) речи не идет, так что, если график автошоу сохранится, ближайшая выставка в столице может пройти только в 2022 году.

Впрочем, в последние годы популярность всех автосалонов снижается, а многие производители предпочитают проводить презентации новинок онлайн или на специальных показах. Не исключено, что через два года устроители Московской выставки просто не смогут собрать достаточное количество заявок со стороны участников, ведь даже в благополучном 2018 году от экспозиции отказались в Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Infiniti, Cadillac, Skoda, Nissan и Porsche.

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