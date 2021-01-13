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13 янв 2021

Москва – мировой рекордсмен по пробкам

Москва – мировой рекордсмен по пробкам

Картографическая компания TomTom представила свое исследование дорожной ситуации в мегаполисах. Оказалось, что коронавирусные ограничения не везде повлияли на трафик

Лидером по заторам стала наша столица. Оказывается, что пробки увеличивают время среднестатистической поездки на 54 процента. Занятно, что Москва – не единственный город в рейтинге самых загруженных мегаполисов. Пусть и на последних позициях, но  Новосибирск также вошел в десятку, опередив Бангкок. В свою очередь,  Москва опередила один из крупнейших мегаполисов – Мумбаи.

Несмотря на такие рекорды в TomTom заявляют, что коронавирус все же оказал свое действие на снижение трафика. Даже в нашей столице он снизился на пять процентов. Если говорить о временном периоде, то самым свободным месяцем стал апрель, что неудивительно – именно тогда стали вводится жесткие локдауны.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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