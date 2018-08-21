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21 авг 2018

Москва назвала дату запуска электробусов

Москва назвала дату запуска электробусов
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

История с закупками Москвой 300 электробусов тянется еще с прошлого года, когда мэр Москвы Сергей Собянин объявил о массовых закупках городом такого вида транспорта

Конкурс на поставки несколько раз переписывали, цену контракта снижали, в итоге победителями стали КаМАЗ и Группу ГАЗ. Но если изначально планировалось, что электробусы выйдут на маршруты летом, еще до чемпионата мира по футболу, то затем эта дата неоднократно переносилась.

В итоге первые электробусы планировалось запустить в середине сентября, но затем решили перенести и эту дату. Как заявил глава столичного дептранса Максим Ликсутов, электробусы выйдут на маршруты 1 сентября.

«Запуск планируется 1 сентября, покажем всем электробусы, расскажем, как они ездят, какие их технические характеристики, и сразу же они уйдут в рейс, во второй половине дня уже будут работать, как обычный полноценный городской транспорт», — сказал он.

Планируется, что первые электробусы будут ходить по маршрутам № 7, 34к, 36, 42, 73, 76, 80 и 83: все они проложены в районе ВДНХ.

Напомним, что только в этом году Москва закупила 300 электробусов и порядка 90 зарядных станций к ним на сумму почти в 13 млрд рублей. По контракту производители обязаны обеспечить сервисное обслуживание и ремонт техники на протяжении 15 лет.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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