Москва погрязла в пробках. Коронавирус виноват

На въездах в Москву образовались пробки после начала действия пропусков. Происходят массовые проверки, что, соответственно, существенно тормозит поток

Как сообщает РБК, заторы наблюдаются при въезде в город на Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском шоссе, 1-м Дачно-Мещерском проезде, Можайском, Новорижском, Алтуфьевском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе, а также шоссе Энтузиастов, Лермонтовском проспекте, Новорязанском и Новоегорьевском шоссе, улицах Верхние Поля, Энергетиков, Капотня, а также на Дзержинском, Бесединском, Каширском шоссе и Видновской эстакаде.

Любопытно, что образовались и очереди на вход на станциях московского метрополитена. Об этом сообщали пользователи соцсетей. По их словам, люди в очереди не соблюдают дистанцию в полтора-два метра, а сама очередь движется медленно. Пользователи опасаются, что это ухудшит эпидемиологическую ситуацию в городе