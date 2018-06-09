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9 июн 2018

Москва поможет дачникам: дороги в Подмосковье починят за ее счет

Москва поможет дачникам: дороги в Подмосковье починят за ее счет

Как известно самые большие пробки в Москве: вечером в пятницу из города, а утром в понедельник — в обратную сторону. Связано это с тем, что горожане выбираются на свои дачи.


Из-за плохого состояния многих дачных дорог и возникают многокилометровые очереди. Само Подмосковье с проблемой справиться не может: дорожных фондов едва хватает, чтобы подлатывать основные магистрали.

Видимо видя, как мучаются горожане, мэр Москвы принял решение помочь соседнему региону деньгами. Согласно подписанному распоряжению на эти цели будет выделено 3,3 миллиарда рублей. Работы по ремонту дорог планируется закончить к 2020 году.

«В течение трех лет выделим 3,3 млрд рублей на ремонт дорог. В первую очередь приведем в порядок совсем разбитые дороги и те, что примыкают к крупным дачным поселкам», — написал в своем Twitter градоначальник.

В этом году Московская область получит миллиард, столько же в следующем, а в 2020 году уже 1,3 миллиарда рублей. Средства выделяются в рамках реализации государственной программы Москвы «Градостроительная политика».

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При написании новости использовалась информация:
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