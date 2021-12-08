Москва выделяет 130 миллионов рублей на зарядные станции

2022 год отметится весомым вкладом в развитие инфраструктуры для электромобилей – в столице появятся пятьдесят новых станций.

Как можно понять из заголовка, на данный проект из городского бюджета будет выделено сравнительно большое финансирование. Более того, станции будут скоростными, то есть можно говорить о полном восполнении заряда электромобиля за полчаса. Отметим, что согласно глобальному плану к 2023 году количество зарядных станций должно дойти до шестисот штук. В данный момент в столице работает 106 станций.

Интересно, но согласно данным аналитического агентства «Автостат», на текущий год в стране насчитывается более двенадцати тысяч электромобилей. Отметим, что правительство активно работает над развитием инфраструктуры. Планы грандиозные – построить пятьдесят тысяч станций по всей стране.