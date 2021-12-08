Автомобильный портал Motorpage
8 дек 2021

Москва выделяет 130 миллионов рублей на зарядные станции

Москва выделяет 130 миллионов рублей на зарядные станции

2022 год отметится весомым вкладом в развитие инфраструктуры для электромобилей – в столице появятся пятьдесят новых станций.

Как можно понять из заголовка, на данный проект из городского бюджета будет выделено сравнительно большое финансирование. Более того, станции будут скоростными, то есть можно говорить о полном восполнении заряда электромобиля за полчаса.  Отметим, что согласно глобальному плану к 2023 году количество зарядных станций должно дойти до шестисот штук. В данный момент в столице работает 106 станций.

Интересно,  но согласно данным аналитического агентства «Автостат», на текущий год в стране насчитывается более двенадцати тысяч электромобилей. Отметим, что  правительство активно работает над развитием инфраструктуры. Планы грандиозные – построить пятьдесят тысяч станций по всей стране.

При написании новости использовалась информация:
drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

8 декабря: С днем рождения Уильям Дюрант!

08 декабря 2021

Дата в истории: дебют двух «Мерседесов»!

08 декабря 2021

В Chrysler разрабатывают конкурента Tesla.

08 декабря 2021
Renault Zoe 2020 вид спереди

Электромобили Renault проваливают краш-тесты

08 декабря 2021
Hyundai Ioniq 5 (2022) вид спереди

Какие электромобили привезет в Россию Hyundai

08 декабря 2021

Каким свое будущее видят в Lamborghini

08 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet TrailBlazer - chevrolet trailblazer (2021) с чистого листа Тест драйв
06 декабря 2021

Chevrolet TrailBlazer
"Из хорошей семьи"
Toyota Alphard - toyota alphard (2018) школа старая, а борозды не портит
Тест драйв
03 декабря 2021

Toyota Alphard
"Школа старая, а борозды не портит"
Geely Atlas - geely atlas pro (2021) объехал конкурентов на гибридных технологиях
Тест драйв
29 ноября 2021

Geely Atlas
"Объехал конкурентов на гибридных технологиях"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 6 4 3